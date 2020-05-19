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Öğretmenler online Zeybek oynayarak öğrencilerin 19 Mayıs'ını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:36:44 -
Öğretmenler online Zeybek oynayarak öğrencilerin 19 Mayıs'ını kutladı

ANKARA (AA) - TED Ankara Koleji'nin beden eğitimi ve spor öğretmenleri sosyal mesafe kurallarına uyarak, yüzlerinde medikal maskelerle Atatürk'ün sevdiği danslardan "Zeybek" oynayarak okulun stadyumundan öğrencileri selamladı.

TED Ankara Kolejinden yapılan açıklamaya göre, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş ateşini yaktığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünü kutlamak üzere bu sabah okulun 6 bin öğrencisi ve öğretmenleri, okul portalından canlı bağlantıda bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda okul yöneticileri ve öğrenciler konuşma yaptı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençlerin Ata'ya Cevabı okundu. Her yıl okulun stadyumunda görkemli törenlerle kutlanan bayram için öğretmenler güzel bir sürpriz hazırladı.

TED Ankara Koleji'nin beden eğitimi ve spor öğretmenleri sosyal mesafe kurallarına uyarak yüzlerinde medikal maskelerle Atatürk'ün sevdiği danslardan olan Zeybek oynayarak öğrencileri okulun stadyumundan selamladıkları görüntüler ekrana yansıdı. Öğretmenlerin bu etkinliği, sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde yaptığı belirtildi.

Tören programı, Gençlik Marşı ve Kolej Marşı'nın söylenmesi ile son buldu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca TED Ankara Koleji'nin koordinatörlüğünde, tüm TED Okullarından lise düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla "Atatürk ve Gençlik" konulu online forum düzenlendi.

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