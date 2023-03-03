Öğretmeni hayattan kopardı... 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüye istenen ceza...

Ataşehir'de 13 Ekim 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında kaldırımda bekleyen 26 yaşındaki doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ehliyetsiz kamyonet sürücüsü Adem U.(17) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin olay günü ticari kamyonet ile hale gitmek için yola çıktığı, seyir halindeyken Kayışdağı Caddesi üzerinde viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolünü kaybederek yol kenarında bulunan taksiye, ardından Buğra Kaan Yücebaş ve annesi Nurcan Yücebaş'a çarptığı, kazada Buğra Kaan Yücebaş'ın hayatını kaybettiği anlatıldı.

Şüpheli Adem U. ifadesinde, “Ataşehir Ferhatpaşa'da tarım ürünleri dükkanında çalışıyordum. Patronum bana, 'iş yerindeki boş kasaları hale götür' dedi. Ben de 17 yaşında olmam ve ehliyetimin olmadığını bilmesine rağmen patronumun isteğiyle kamyonete bindim. Yağmur yağıyordu, yol kaygandı. Önüme birden kedi fırladı. Kediye çarpmamak için direksiyonu kırdım. Araç kaymaya başladı. Frene bastım ancak yol kaygan olduğu için duramadım. Kazadan sonra korktuğum için kaçtım. Eve gidip üstümü değiştirdim. Ailemle birlikte karakola teslim olmaya gittim" dedi.

Buğra Kaan Yücebaş'ın kazada yaralanan annesi Nurcan Yücebaş ise, "Olay günü lokantamıza gitmiştik, eşim sabaha karşı lokantada olduğu için oraya gittik. Ben içeride sandalye ve masaları topladım. Oğlum Buğra kapının önündeydi. Bir anda bir araca ait ışık lokantaya doğru gelmiş. 'Anne kaç' diye söylediği anda araç bana çarparak beni fırlattı. Ayağı kalkıp oğlumun yanına gittiğimde vefat ettiğini gördüm. Araç kamyonetti, yaşı küçük zayıf birisinin şoför koltuğundan inerek kaçtığını gördüm. Oğlumun ölümüyle ilgili kusuru olan herkesten şikayetçiyim" diye konuştu.

Şüphelinin patronun talimatı ile aracı almak zorunda kaldığı, yaşının küçük olduğu, kamyonet kullanma ehliyetinin bulunmadığı, kavşağa yaklaştığında hızını ayarlayamayarak aracın kontrolünü kaybettiği ve kazaya sebebiyet verdiğinin belirtildiği iddianamede, şüphelinin bilinçli taksir ile tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme ve yaralanmaya neden olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda kusuru tespit edilen iş yeri yetkilileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu şüpheli Adem U.'nun “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO