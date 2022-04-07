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Dünya Öğretmene izdivaç skandalında MEB'ten flaş karar!
Dünya

Öğretmene izdivaç skandalında MEB'ten flaş karar!

Evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenler için Instagram'da açılan 'ögretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı soruşturma başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 10:04:00 -
Öğretmene izdivaç skandalında MEB'ten flaş karar!

Bakanlık müfettişlerince yapılan ilk incelemelere göre instagram hesabındaki üyelerin birçoğunun öğretmen olmadığı bilgisine ulaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden evlenmek veya partner bulmak isteyen öğretmenlerin tanıştırma amacıyla kurulduğu iddia edilen yaklaşık 20 bin takipçili 'öğretmenler.cift' hesabı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Sabah'ın edindiği son dakika bilgisine göre paylaşımı yapılan kişilerin birçoğunun öğretmen olmadığı ortaya çıkarıldı. Hesap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'nın suç duyurusunda bulunması bekleniyor.

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