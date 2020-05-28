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Aktüel

Öğretmen, öğrenci ve velilerden sokak hayvanlarına su

Antalya’da bir ilkokul öğretmeni öğrencileri ve velilerle sokak hayvanları için farkındalık çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 11:26:05 -
Öğretmen, öğrenci ve velilerden sokak hayvanlarına su

Antalya’da bir ilkokul öğretmeni öğrencileri ve velilerle sokak hayvanları için farkındalık çalışması başlattı. Gönüllü olarak seçilen esnaflar dükkanlarının önüne yerleştirilen su kaplarına sokak hayvanları için düzenli olarak su bırakacak.


Kumluca Atatürk İlk-Ortaokulu yaptığı projeyle sokak hayvanlarının bu yaz suya ulaşmalarını sağladı. 2/C sınıfı öğretmeni Hasan Taştekin, öğrenci ve velilerle birlikte sosyal bir farkındalık oluşturmak amacıyla “Bir kap su, kocaman sevgi “ projesini uygulamaya koydu.


Projede amaç sokak hayvanlarının susuzluğunu gidermek. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle öğrenci ve velileriyle birlikte gönüllülerden seçilen dükkan sahiplerinin dükkanlarının önüne su kapları yerleştirildi. Dükkan sahiplerinden bu kapların temizliğini yapmaları ve içine su doldurmaları istendi.


Sürdürülebilir bir proje olarak dikkat çeken çalışma Kumluca’da farkındalık oluşturmasının yanı sıra Kumluca’ya renk kattı.

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