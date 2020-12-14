Öğretmen maaşı ne kadar? Ek ders ücreti saati net ne kadar?
Öğretmen maaşları ne kadar, öğretmen ocak zammı ne kadar olacak, öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Öğretmen maaşı ek ders dahil ne kadar? soruları hem öğretmenler hem de öğretmen adayları tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenlerin maaşı ile ek ders ücretinin saati net kaç lira olduğunu açıkladı. Peki öğretmen maaşları ne kadar? Öğretmenler ne kadar maaş ve ek ders ücreti alıyor?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan 974 bin 837 öğretmen bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini belirten Bakan Selçuk, 40 yaş ve altındaki öğretmen sayının toplam öğretmen sayısının yüzde 62'sine tekabül ettiğini, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, ilköğretimde 28'den 16'ya, ortaöğretimde de 18'den 11'e düştüğünü dile getirdi.
Öğretmen maaşı ne kadar?
Bakan Ziya Selçuk, öğretmen maaşları ve ek ders ücretlerine ilişkin olarak şuları söyledi: *Öğretmenlerimizin mali ve sosyal haklarında önemli iyileştirmeler yapılmış ve 01.07.2020 tarihi itibarıyla Bakanlığımız bünyesinde göreve başlayan 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenimizin maaşı 4.369 lira, ek ders ücretinin saati net 18,22 lira olmuştur. Ayrıca tüm öğretmenlere, her eğitim öğretim yılı başında bin 210 lira ödenek verilmektedir. Bakanlığımızın üst yönetimine ilişkin hizmetler, yardımcı hizmetler, hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, insan kaynakları yönetimi, idari ve mali hizmetler, danışma ve denetim faaliyetlerini içeren 2021 yılı bütçemizin Yönetim ve Destek Programı'na 11 milyar 325 milyon lira kaynak ayrılmıştır."