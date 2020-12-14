Öğretmen maaşı ne kadar? Ek ders ücreti saati net ne kadar?

Öğretmen maaşları ne kadar, öğretmen ocak zammı ne kadar olacak, öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Öğretmen maaşı ek ders dahil ne kadar? soruları hem öğretmenler hem de öğretmen adayları tarafından sorgulanmakta. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 9. derece 1. kademedeki bir öğretmenlerin maaşı ile ek ders ücretinin saati net kaç lira olduğunu açıkladı. Peki öğretmen maaşları ne kadar? Öğretmenler ne kadar maaş ve ek ders ücreti alıyor?