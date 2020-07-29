Öğretmen il içi atama sonuçları son dakika MEBBİS

Milli Eğitim Bakanlığı il içi öğretmen tayin sonuçları. 20-27 Temmuz tarihlerinde yapılan öğretmen tayin başvuruları 28 Temmuz’a kadar uzatılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilen il içi atama sonuçları az önce açıklandı. Öğretmenlerin il içi atma başvurularının sonuçları bugün açıklandı. MEB öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS üzerinden öğrenilmekte.

İl içi yer değiştirme şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.