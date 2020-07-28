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Eğitim

Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilen il içi atama sonuçları açıklandı. Adaylar Öğretmen il içi atama sonuçlarını nasıl öğrenebileceklerini merak ediyorlar. Tayin isteğinde bulunan öğretmenler MEBBİS girişi ile atama sonuçlarını sorgulayabiliyor. İşte Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama ekranı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 22:59:00 -
Öğretmen il içi atama sonuçları MEBBİS sorgulama

Öğretmenlerin il içi atma başvurularının sonuçları bugün açıklanacak. MEBBİS giriş ile aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı duyuruya göre sonuçlar 28 Temmuz itibarıyla açıklandı.

MEBBİS İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İl içi öğretmen ataması şartları nelerdir?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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