Öğretmen il dışı tayin 2022 başvuru tarihleri ne zaman? İl dışı atama takvimi 2022:

MEB 2022 yılı öğretmen il içi ve iller arası atama takvimi ve duyurusu yayınlandı. 2022 yılı iller arası yer değiştirme işlemleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılacak.

2022 MEB iller arası yer değiştirme atama başvuruları ne zaman?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

Öğretmen yer değiştirmeler nasıl yapılacak?

1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.

2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Öğretmen il dışı yer değiştirme başvuru şartları neler?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.