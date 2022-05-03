Öğretmen atarken 'edep' gözetilmezse olacağı bu! Öğretmenlerden ahlaksız el ve ayak hareketi!

Erzurum’un Karayazı ilçesinde bir grup öğretmenin yaptığı sosyal medya paylaşımı Türkiye'nin gündeminde.

İlçede görev yapan 4 öğretmen, ilçe girişindeki Kürtçe ve Türkçe ile ‘Hoş geldiniz’ yazan tabela önünde fotoğraf çektirdi.

Tabelaya hareket çektiler

Grup, çektikleri fotoğrafı Kürtçe kısmını kapatarak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Paylaşıma ise “Tabelanın diğer kısmında da ‘hoş geldiniz’ yazıyor. Ama o kısma olan hareketimiz belli” açıklaması eklendi.

Yapılan paylaşımda hem fotoğraftaki el-kol hareketleri hem de yazılan not büyük tepkiye neden oldu.

Soruşturma başlatıldı

Paylaşımın Kürtçe'ye hakaret içerdiği gerekçesiyle öğretmenler B.G.E, N.U, H., B.K’ye adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Konuya ilişkin açıklama Karayazı Kaymakamlığı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Karayazı İlçemizle ilgili sosyal medya hesaplarında yer alan paylaşım ile ilgili adli ve idari işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Pişkin savunma: Tayinimize sevindiğimiz için yaptık

Diğer yandan öğretmenlerin soruşturma kapsamında verdikleri ifadeler ortaya çıktı.

Hareketin Kürtçe’ye yönelik olmadığını savunan öğretmenler, savunmalarında “Tayinlerimizin çıkma dönemine yaklaştığımızı ve bir daha Karayazı’ya dönmeyeceğimizi vurgulamak istedik” dedi.

Bunların yetiştirdiği öğrencilerden ne çıkar?

Gelecek toplumları yetiştirirken ahlaki değerleri de öğretmesi beklenen öğretmenlerin bu skandal hareketi; milli, edebi ve ahlaki değerlere daha öncelik verilmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Skandal hareketin sosyal medyada yayılmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. "Fen, teknik ve sosyal bilimleri en iyi şekilde öğrenen nesiller, ahlaktan ve maneviyattan yoksun yetiştirilirse, o bilimi kendi toplumu aleyhinde farklı amaçlarla dahi kullanabilir." eleştirilerini getirdi.