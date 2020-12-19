Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması olacak mı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. 2021 yılına günler kala binlerce öğretmen adayları, MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimin kalitesi arttırmak amacıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmayı hedefliyor. 2020 yılında 40 bin öğretmen görev başına getirildi. Bakan Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin son yaptığı açıklamada neler söyledi? İşte detaylar…

Öğretmen ataması tarihleri belli oldu mu?

Bakan Selçuk, öğretmen atamaları ile ilgili soruyu yanıtlarken 2021 yılında tabii ki atama yapılacağını ve bütçede öğretmen ataması olduğunu belirtti. Ayrıca ataması yapılacak öğretmen sayısının yüksekliği konusunda gayretleri olduğunu belirtirken Bakan Selçuk, “Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Taşımalı eğitim ile ilgili yöneltilen soru üzerine Bakan Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını da ifade etti.