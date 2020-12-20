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Eğitim Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen alımı olacak mı?
Eğitim

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen alımı olacak mı?

Öğretmen ataması var mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. 2020 yılında 40 bin öğretmen eğitim kadrosuna katlıdı. Binlerce öğretmen adayı yeni yılda öğretmen alımlarının olup olmayacağını merak ediyor. Bakan Ziya Selçuk öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:44:00 - 2020-12-20 17:45:42
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen alımı olacak mı?

Yeni yıla girmeye hazırlandığımız şu günlerde binlerce öğretmen adayı öğretmen atamasını olup olmayacağını sorguluyor. Korona salgını nedeniyle yüz yüze eğitim 25 Ocak’a kadar online olarak yapılmaya devam edilecek. Yarıyıl tatilinden sonra okulların yüz yüze eğitime başlayacağı beklenirken, öğretmen adayları da öğretmen atamaların ne zaman yapılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti. Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."

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