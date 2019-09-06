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Öğretmen atamaları ne zaman 2020? MEB branş öğretmen alımı ne zaman yapılacak?

Okulların açılacak olmasıyla birlikte hem öğretmenleri hem de öğrencileri heyecan sardı. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımları yapıyor. Son dakika gelişmesi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen alımlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Peki öğretmen alımları ne zaman? Öğretmen atamaları 2020, öğretmen alımları hangi illerde yapılacak? Öğretmen atamaları 2019 son dakika gelişmesi var mı? Öğretmen atama kontenjanları ne durumda? Branş öğretmen alımı ne zaman yapılacak?

06 Eylül 2019 Cuma 14:20
Öğretmen atamaları ne zaman 2020? MEB branş öğretmen alımı ne zaman yapılacak?

Okulların açılacak olmasıyla birlikte hem öğretmenleri hem de öğrencileri heyecan sardı. Bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımları yapıyor. Son dakika gelişmesi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen alımlarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Peki öğretmen alımları ne zaman? Öğretmen atamaları 2020, öğretmen alımları hangi illerde yapılacak? Öğretmen atamaları 2019 son dakika gelişmesi var mı? Öğretmen atama kontenjanları ne durumda? Branş öğretmen alımı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ziya Selçuk AA Editör Masasına konuk oldu ve burada öğretmen atamalarına ilişkin önemli açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önümüzdeki yıl alımı yapılıp atanacak öğretmenlerin daha çok lise branş öğretmenlerinden olacağının müjdesini verdi. Bu arada 2019 Ağustos Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları ve Taban Puanları MEB tarafından yayınlandı. Atama sonuçlarına göre 20 bin öğretmen yeni öğretim-öğrenim zamanında görevlerine başlayacak.

KPSS öğretmen ataması taban puanı kaç?

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 14:20
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