20 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün gerçekleşti. Adaylar ise sonuçları nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırıyor.

Öğretmen atama sonuçları öğren | Sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB)99 branşta toplam 19 bin 969 öğretmen ataması gerçekleştirecek. Beden eğitimi alanı için ayrılan 319 kişilik kontenjanın 31'i için milli sporcular arasından atama yapılacak.

En fazla öğretmen ataması 7 bin 503 kişiyle okul öncesi alanında yapılacak. Bu branşı 2 bin 223 kişiyle sınıf öğretmenliği, 1250 kişiyle özel öğretim öğretmenliği, 1218 kişiyle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, 1004 kişiyle ilköğretim matematik öğretmenliği takip edecek.

Atamalar için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 18-26 Temmuz'da alındı. Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapıldı ve sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edildi. Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapıldı. Sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

20 bin öğretmen atama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye dair elle tutulur projeleri olmayanların boykot çağrısı, öğretmenlerimizi siyasi malzeme olarak kullanmayı amaçlayan art niyetli bir girişimdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitim gibi, evlatlarımızı, ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir konuyu gündelik siyasete meze yapmak, öğretmenlerimizi kışkırtmak doğru yaklaşım değildir" ifadelerini kullandı.

Adaylar sonuçlarına e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Ata sonuçlarını öğrenmek için TIKLAYINIZ