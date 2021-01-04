Öğretmen alan değişikliği sonuçları açıklandı mı? 2020 öğretmen alan değişikliği göreve başlama tarihi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 öğretmen alan değişikliği için başvurular 7- 11 Aralık tarihleri arasında alındı. Öğretmen alan değişikliği için başvuruda bulunan öğrentenler, Öğretmen alan değişikliği sonuçları 2020 sorgulama ekranını meraklı gözlerle takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınladığı 2020 öğretmen alan değişikliği takvimi içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağını duyurdu.

Öğretmen alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanır?

Öğretmen alan değişikliği sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar, MEB’in yayınladığı takvime göre 29 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak. Alan değişikliği adresinden sonuçlara erişebilirsiniz.

2020 öğretmen alan değişikliği atamaları ne zaman?

Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Öğretmenlikte hizmet süresinin hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak olup bu sürelere Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler dahil edilecektir. 2020 MEB öğretmen alan değişikliği sonuçları, "personel.meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

Öğretmen alan değişikliği sonuçlarına göre göreve başlama ne zaman?

Alan değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin kararnameleri Bakanlığımızca sistem üzerinden il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlükleri tarafından da ilgili okul/kurum müdürlüklerine gönderilecektir. Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlere okul/kurum müdürlüklerince tebligat yapılacak ve tebligata ilişkin belge okul/kurum müdürlüklerinde muhafaza edilecektir. Ayrılma ve başlama işlemleri ekli takvimde belirtilen tarihler ve açıklamalar dikkate alınarak yapılacaktır. Görevden Ayrılma ve Göreve Başlama İşlemleri 22 Ocak 2021- 5 Şubat 2021 tarihleri arasında olacak.