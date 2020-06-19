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Aktüel

Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı

Öğrenciler, karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-19 00:06:57 -
Öğrencilerin karneleri e-Okul üzerinden erişime açıldı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek.

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