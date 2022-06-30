  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Öğrencilerin beklediği haber geldi! İşte kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Öğrencilerin beklediği haber geldi! İşte kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-okul üzerinden erişime açıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 13:50:00 -
Öğrencilerin beklediği haber geldi! İşte kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri

2022 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları paylaşıldı.

Öğrencilere kolaylık sağlamak için tercih rehberleri de hazırlandı. Kontenjan tablolarının yanı sıra 2021’de söz konusu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini, okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme çerçevesinde sınavsız öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Yapılan çalışmalara e-okul üzerinden ulaşılabiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23