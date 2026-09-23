Öğrencilere müjde: İŞKUR’dan her gün 1.375 lira alabilirsiniz

Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatını sürdürürken iş deneyimi kazanmasına imkan sağlayan İŞKUR Gençlik Programı ile öğrencilere günlük 1.375 TL ödeme yapılıyor. Program haftada 1 ila 3 gün arasında uygulanıyor. Günlük çalışma süresi ise 7,5 saate kadar çıkıyor. Katılım gününe göre öğrencilerin aylık elde edebileceği ödeme tutarı yaklaşık olarak şöyle hesaplanıyor:

5 gün katılım: 6.875 lira

10 gün katılım: 13.750 lira

14 gün katılım: 19.250 lira

Program kapsamında öğrencilerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri de karşılanıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Programa başvurmak isteyen öğrencilerin belirli şartları taşıması gerekiyor. Başlıca şartlar arasında 18 yaşını doldurmuş olmak ve devlet üniversitesinde aktif öğrenci olmak bulunuyor. Program, esas olarak örgün eğitim gören üniversite öğrencilerine yönelik uygulanıyor. Öğrencilerin başvuru döneminde İŞKUR tarafından belirlenen gelir, sigortalılık ve diğer başvuru koşullarını da karşılaması gerekiyor.

Başvuru tarihleri ve kontenjanlar üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Öğrencilerin öncelikle kendi üniversiteleri için yayımlanan İŞKUR Gençlik Programı ilanlarını takip etmesi gerekiyor. Başvurular, İŞKUR'un ilgili elektronik başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

HANGİ ALANLARDA İŞ VAR?

İŞKUR Gençlik Programı, öğrencilerin farklı alanlarda çalışma deneyimi kazanmasına imkan sağlıyor. Program kapsamında;

Akademik ve idari destek, sosyal ve kültürel faaliyetler, sürdürülebilir kampüs çalışmaları, dijital dönüşüm ve inovasyon, öğrenci gelişimi, toplumsal hizmetler, kampüs altyapısına yönelik destek faaliyetleri gibi alanlarda görev alınabiliyor.

Programa başvuru sayısının belirlenen kontenjanın üzerine çıkması halinde öğrenci seçimi noter huzurunda kura yöntemiyle gerçekleştiriliyor. Kontenjan ve başvuru takvimi ise üniversitelerin İŞKUR ile yürüttüğü programa göre belirleniyor.

2026 ÖDEME ŞARTLARI

Günlük ödeme: 1.375 TL

Haftalık katılım: 1-3 gün

Günlük çalışma: 7,5 saate kadar

Sigorta: GSS, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primleri

Başvuru: Üniversite ve İŞKUR ilanlarına göre

Seçim: Kontenjan aşılması halinde noter huzurunda kura

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında başvuru tarihleri, kontenjanlar ve program detayları üniversitelere göre farklılık gösteriyor. Öğrencilerin güncel ilanları düzenli olarak takip etmesi gerekiyor.

133 BİN 428 ÖĞRENCİ YARARLANIYOR

İŞKUR verileri, programın üniversite öğrencileri arasındaki yaygınlığını ortaya koyuyor. 2025-2026 eğitim öğretim döneminde 133.428 öğrenci İŞKUR Gençlik Programı kapsamında yer alıyor. Program kapsamında üniversitelerle 1.306 farklı program iş birliği bulunuyor. İŞKUR, programı önümüzdeki dönemde daha fazla üniversite öğrencisine ulaştırmayı hedefliyor.