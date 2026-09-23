Almanya’da ilginç bir soygun hikayesi: Bankaya niyetlendiler Türk kuaförü soydular

Almanya’da hafta sonu yaşanan bir hırsızlık girişimi, planlanan hedef ile ortaya çıkan sonuç arasındaki fark nedeniyle dikkat çekti. Soyguncuların hazırladığı plan, karşılaştıkları engel nedeniyle bekledikleri gibi ilerlemedi. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Aşağı Saksonya eyaletinin kuzeydoğusundaki Garbsen kentinde kimliği belirsiz kişiler, hafta sonu bir tasarruf bankasını soymak istedi. İlk önce bankanın bitişiğindeki kuaför salonuna girmeyi ardından da bankanın kasasına ulaşmayı planlayan soyguncular, kuaför salonunun duvarları delmeye çalıştı. İlk girişimde başarısız olan soyguncular, bu kez başka bir noktaya yöneldi. Bir süre sonra daha büyük bir delik açan hırsızlar, kalın duvar nedeniyle bankanın olduğu bölüme ulaşamadı. Çabaları sonuçsuz kalan hırsızlar, girdikleri kuaför salonundaki malzemeleri ve bozuk paraları alarak uzaklaştı.