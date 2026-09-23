Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçıyorlardı! FETÖ'cü 4 kişi böyle yakalandı

Türkiye’nin FETÖ ile mücadelesi devam ediyor. Uzunköprü İstihbarat ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Havsa'dan Uzunköprü yönüne giden bir otomobilde terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarının bulunduğu ve bu kişilerin yasa dışı yollardan yurt dışına çıkacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, otomobili Çöpköy Kavşağı'nda durdurdu.

Araçta yapılan kontrollerde, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç Kredi Yurtlar Kurumu yönetim memuru İ.A. ile aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç harita mühendisi M.A. yakalandı.

Araçta bulunan ihraç endüstri mühendisi H.Ç. ile ihraç üsteğmen M.Ş.A'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandıkları davaların istinaf aşamasında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin üzerlerinde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Araç sürücüsü F.L.T'nin üzerinde ise dijital materyaller ile 2 bin avro bulundu.

Sürücü hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan soruşturma başlatıldı.

F.L.T'nin Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığına, araçta bulunan İ.A, M.A, H.Ç. ve M.Ş.A'nın ise işlemlerinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.