Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

Tezgahlarda palamut sezonu tüm hızıyla sürerken, balık severleri yakından ilgilendiren önemli bir detay ortaya çıktı. Genellikle pişirildikten ya da temizlendikten sonra çöpe atılan palamut kılçığı aslında tam bir balık deposuymuş. Palamut kılçığı, içerdiği yüksek orandaki kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik sağlığını desteklerken, yapısındaki tip 1 kolajen ile cilt ve eklem sağlığına da katkı sağlıyor.