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Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

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Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

Çoğu insan palamut kılçığının faydasını bilmediği için balığı temizledikten sonra çöpe atıyor.

#1
Foto - Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

Tezgahlarda palamut sezonu tüm hızıyla sürerken, balık severleri yakından ilgilendiren önemli bir detay ortaya çıktı. Genellikle pişirildikten ya da temizlendikten sonra çöpe atılan palamut kılçığı aslında tam bir balık deposuymuş. Palamut kılçığı, içerdiği yüksek orandaki kalsiyum ve fosfor sayesinde kemik sağlığını desteklerken, yapısındaki tip 1 kolajen ile cilt ve eklem sağlığına da katkı sağlıyor.

#2
Foto - Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

Kılçığı doğrudan yemeyin, suyuyla şifa bulun Palamut kılçığı oldukça sert bir yapıya sahip olduğu için kesinlikle doğrudan çiğnenerek veya yutularak tüketilmemeli. Bu durum boğaza takılma ve ciddi yaralanma riskleri oluşturabiliyor. Uzmanlar, bu şifalı yapıdan faydalanmanın en güvenli yolunun balık suyu hazırlamak olduğunu vurguluyor.

#3
Foto - Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

Evde balık suyu nasıl hazırlanır? Kılçık ve baş kısımlarını bol suyla iyice yıkayın.

#4
Foto - Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

Tencereye aldığınız malzemelerin üzerine su, soğan, havuç, defne yaprağı ve maydanoz ekleyin. Kısık ateşte kaynamaya bırakın ve yüzeyde biriken köpükleri düzenli olarak temizleyin.

#5
Foto - Çoğu kişinin faydasından haberi yok: Sakın temizledikten sonra çöpe atmayın!

Piştikten sonra sıvıyı mutlaka ince bir süzgeçten geçirerek sert parçaları tamamen ayırın. Elde ettiğiniz bu vitamin dolu balık suyunu çorbalara, pilavlara lezzet katmak için kullanabilir; dilerseniz içine biraz palamut eti ekleyerek besleyici bir çorba hazırlayabilirsiniz.

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