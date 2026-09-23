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Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir

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Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir

Katil İsrail ordusu, Batı Yaka’daki Cinba köyünde 24’ten fazla Filistinlinin evini ve çok sayıda su ve enerji tesisini yıktı.

#1
Foto - Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir

İsrail güçleri, Masafer Yatta bölgesinde bir aydan uzun süredir devam eden yıkımlar kapsamında Cinba köyündeki Filistinlilere ait ev ve tesisleri hedef aldı. Masafer Yatta Köy Meclisi Başkanı Nidal Yunus, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren 24'ten fazla ev ile farklı büyüklüklerde 17 barakayı yıktığını söyledi. İsrail güçlerinin 15'ten fazla güneş enerjisi paneli ile su kuyuları ve su depolama tesislerini de tahrip ettiğini belirten Yunus, yıkımların halen devam ettiğini aktardı.

#2
Foto - Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir

Yunus, İsrail güçlerinin koyun ağıllarını da hedef aldığını ve bazı evlerdeki eşyaları tahrip ettiğini kaydetti. Masafer Yatta'da bir aydan uzun süredir devam eden yıkımların bölgenin en büyük köylerinden Cinba'ya ulaştığını ifade eden Yunus, "Yıkımlar nedeniyle 200'den fazla Filistinli açıkta kaldı." dedi.

#3
Foto - Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir

Filistinli kaynaklara göre, Masafer Yatta'da son dönemde ev ve yapıların yıkımı artarken, bölge sakinlerinin inşaat faaliyetlerine kısıtlamalar getiriliyor ve elektrik ile içme suyu gibi temel hizmetlere erişimleri engelleniyor. Filistinliler, İsrail'in yıkım faaliyetleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının bölge halkını evlerinden ve topraklarından ayrılmaya zorlamayı amaçladığını belirtiyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilere yönelik baskın ve saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

#4
Foto - Katil İsrail ordusu Batı Yaka’da köy yıktı: 24’ten fazla ev yerle bir

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs dahil Batı Yaka'yı işgal altında tutuyor. Uluslararası toplum, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yasa dışı İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuk kapsamında yasa dışı kabul ediyor. Filistin istatistiklerine göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 156 yasa dışı yerleşim biriminde ve Yahudi grupların kurduğu ve İsrail yasalarına göre de "kaçak" sayılan 360 kaçak yerleşim noktasında Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor. Bunların yaklaşık 250 bini, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kurulan 15 yerleşim biriminde yaşıyor.

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