Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş'ın istifasına ilk yorum

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa etti. Yavaş açıklamasında, "Siyasette bazı kararlar vardır öfkeyle alınmaz, kırgınlıkla açıklanmaz. Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur" dedi.

Gündeme bomba gibi düşen istifa kararıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu açıklamasında "İstifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi" ifadelerine yer verdi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Sayın Mansur Yavaş 86 milyonun onur duyduğu, halkçı belediyeciliği ile öne çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir. Ayrıca bir açıklama yapma gereği duyarsa kendisi yapacaktır” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'I İSTİFAYA GÖTÜREN SÖZLER

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı, 9 Eylül'de CHP'nin törenine katılmaması ve bu kararını da YENİ Parti lideri Özgür Özel'e bildirmesini eleştirip tepki göstermişti. Sarı, "CHP’nin kurumsal kimliği hepimizin üstündedir, önündedir. Hiç kimse CHP’den üstün değil. Bir belediye başkanımız bir işlem yaparken kendi genel başkanı dışında, ‘Başka bir partinin genel başkanına da bilgi verdim’ diyemez” demişti.