Koronavirüs salgını sebebiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle tamamlandı. Öğrenciler ise salgın sebebiyle e karne alabildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başladı. 21 Eylül’de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçildi. Son olarak 2 Kasım’da 5. ve 9. sınıflar okullarına döndü. 6.,7.,10. ve 11. sınıflar okullarına dönmeden yüz yüze eğitime ara verildi. Öğrenciler ilk dönem karnelerini alıp alamayacaklarını araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak?

Öğrencilere karne verilecek mi? | Karneler ne zaman dağıtılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada okulların 4 Ocak’ta açılmasının iyimser bir tablo olduğunu belirtti. Bakan Selçuk, “4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz” dedi.

Yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olduğunu ifade eden Selçuk, "Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

Bakan Selçuk, çocukların eline basılı karne vermek istediklerinin altını çizerek, takvimin değişmesi ihtimaliyle ilgili hazırlıkları yaptıklarını belirtti ve "Şu andaki gidişimiz, değişmeyecekmiş gibi devam ediyoruz ama ihtiyaç olursa, değişmesi gerekirse onun için de bazı tedbirler almak gerekiyor. Yani mevzuat, genelgeler, okullarda yürütülen işler, süreçler açısından almak gerekiyor. Bunların hepsinin tedbirini aldık" şeklinde konuştu.