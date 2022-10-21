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Eğitim Öğrencilere "hacker" eğitimi
Eğitim

Öğrencilere "hacker" eğitimi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle Kastamonu'da siber güvenlik eğitimi verilen üniversite öğrencileri, ulusal veri güvenliğine katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 17:40:00 -
Öğrencilere "hacker" eğitimi

"Genç İstihdamı" temasıyla KUZKA ile Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde 45 üniversite öğrencisine yönelik Siber Güvenlik Programı kapsamında siber güvenlik eğitimi devam ediyor.

Eğitimlerini tamamlayan öğrencilere program sonunda katılım belgesi verilecek. Bu sayede katılımcılar, ulusal çapta siber güvenlik alanında yürütülen programlardan öncelikli yararlanma hakkı elde edecek.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ile Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kasım Yenigün, eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle sınıflarında sohbet eden Genç ve Yenigün, eğitmenlerden eğitimin içeriğine ilişkin bilgi aldı.

Genç, çalışmanın sadece bir eğitim olmadığını, bunun yanı sıra istihdama da katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu aslında sizin ilgi ve alakanıza bağlı bir durum. Sizler bu işe ne kadar ilgi gösterirseniz, kendinizi o kadar geliştirme ve aranan kişi olma şansı elde edersiniz. Hedefimiz sizlerin bu eğitim sonrası iyi yerlere gelmenizi sağlamak. Hepiniz birer beyaz şapkalı hacker olacaksınız, siber dünyada güvenliğimizi sağlayacaksınız. Bu anlamda bu eğitimin sizler için çok verimli olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Yenigün de eğitimin öğrencilerin geleceği ve istihdamı açısından önem taşıdığını dile getirerek, başarılı olunması halinde ülke için çok değerli sonuçlar elde edileceği kaydetti.

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