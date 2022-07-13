Öğrencilere "Burada namaz kılamazsın" diye müdahale eden hadsiz personele soruşturma başlatıldı!
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde ders çalışan bir genç, öğrencilerin ders çalışmadığı bir alanda namaz kıldığı gerekçesiyle görevliler tarafından uyarıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnce Memed Kütüphanesi'nde skandal bir olay yaşandı.
Kütüphane görevlisi, öğrencilerin ders çalışmadığı boş bir alanda namaz kılan öğrenciyi uyardı.
"Bize verilen talimat bu şekilde" dedi ve uyardı
Görevli, öğrencinin "İnce Memed Kütüphanesi'nde biz şu anda burada hiçbir yerde namaz kılamaz mıyız?" sorusuna "Şu anda kılamazsın, bize verilen talimat bu şekilde" sözleriyle cevap verdi.
Personel ile ilgili hukuki süreç başlatıldı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İbadet etmek isteyen gelir benim makamımda da ibadet eder. Türkiye’nin çoktan aştığı konularla komplo siyaseti yapanlara karnımız tok. İlgili personel hakkında hukuki süreci başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.