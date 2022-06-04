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Eğitim Öğrenciler yarın dev maratonda terleyecek
Eğitim

Öğrenciler yarın dev maratonda terleyecek

1 milyon 300 bin öğrenci yarın düzenlenecek olan Liselere Geçiş Sınavı’nda ter dökecek. Sınavda heyecanlanmanın normal olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Herkes heyecanlanır. Heyecan bir eyleme başlamadan önce ortaya çıkan enerjidir ve bu iyi bir şeydir. Bunun yüksek düzeyde kaygı ve strese dönüşmemesi lazım. Öğrenciler bunu hayatın bir parçası olarak görmeli” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 10:17:00 -
Öğrenciler yarın dev maratonda terleyecek

Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çağatay Kılınç, 5 Haziran Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenecek merkezi sınava girecek öğrencilere, heyecanı, kaygı ve strese dönüştürmeme uyarısında bulundu.

Bu sene 1 milyon 236 bin öğrencinin sınava gireceğini hatırlatan Kılınç, LGS’ye girecek öğrencilerin uzun süre çalıştıklarını ve emeklerinin karşılığını almak için sınavda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Rutinlerinizi bozmadan hayatınıza devam edin

Sınava çok az bir süre kaldığına işaret eden Kılınç, şöyle konuştu: “Öğrenciler çok eksik olduğunu düşündükleri birkaç nokta varsa onlara bakabilirler. Artık sınava son 1-2 gün kala saatlerce ders çalışmak yerine biraz daha rutine bakmalarını ve özellikle uyku saatine dikkat etmelerini öneriyorum. Sınavda heyecanlanmak normaldir. Herkes heyecanlanır. Heyecan bir eyleme başlamadan önce ortaya çıkan enerjidir ve bu iyi bir şeydir. Tam tersi heyecanlanmıyorsanız iyi değildir. Bunun yüksek düzeyde kaygı ve strese dönüşmemesi lazım. Öğrenciler bunu hayatın bir parçası olarak görebilir. Son birkaç günde rutinlerini bozmadan hayatlarına devam etmelerini öneriyorum.”

Kılınç, sınavın “dünyanın sonu” olmadığını dile getirerek, öğrencilerin stres ve kaygıyı çok üst düzeye çıkarmadan yapabileceklerinin en iyisini yapmaları, sınava mutlu bir şekilde girmeleri gerektiğini ifade etti.

Kılınç, sınavın çocuklarının eğitimi için büyük fedakarlıklar yapan aileler açısından da önemli olduğunu belirtti.

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