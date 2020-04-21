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Aktüel

Öğrenciler tarafından hazırlanan maskeler teslim edilmeye başlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan koruyucu maskeler, kamu kurumlarına teslim edilmeye başlandı.

2020-04-21 17:25:30 -
Öğrenciler tarafından hazırlanan maskeler teslim edilmeye başlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçe Cendere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan koruyucu maskeler, kamu kurumlarına teslim edilmeye başlandı.


Korana virüsüne karşı başlatılan mücadele kapsamında koruyucu maske üreten öğrenciler hazırlanan koruyucu maskelerin Kahta Kaymakamlığı, ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe milli eğitim müdürlüğünde personellere teslim edildi. Okul Müdürü Enver Yılanlı, öğrenciler hazırlanan koruyucu maskelerin kamu kurumlarına teslim edildiğini ve maske üretiminin devam ettiğini, ilerleyen günlerde de hazırlanan maskelerin Kahta Kaymakamlığının gözetiminde dağıtımının yapılacağını söyledi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen, başta öğrenciler olmak üzere koruyucu maske üretiminde katkı sağlayan hayırsever iş adamına, Okul Müdürü Enver Yılanlı’ya, Müdür Yardımcısı Mehmet Sait Tatar ve Giyim Üretim Teknoloji Bölüm Şefi Öğretmen Esra Altay’a teşekkür etti.

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