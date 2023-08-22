Öğrenciler sınavların yaz aylarında yapılmasını istemiyor

Şanlıurfa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) gibi sınavların yaz aylarında yapılmasının kendilerini zorladığını ifade eden öğrenciler, sıcak hava karşısında bunaldıklarını dile getirdiler.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Şanlıurfa'da sınavlara giren öğrenciler sınavların yaz aylarında yapılması ile ilgili İLKHA'ya konuştu.

"Sınavlar Aralık ve Ocak aylarında yapılmalı"

Sıcaklık nedeniyle sınavdayken terlediklerini ifade eden Mehmet Akif Desen, "Soğuk ortamlarda insanların kafasının daha çok çalıştığına dair bir yazı okumuştum, çok hoşuma gitmişti. Sıcak havada sınava girilmiyor. Terleme yüzünden kâğıt ıslanıyor ve düşünce biçimin değişiyor. Bu da ayrı bir sorundur. Klima açık olan yerde insan daha rahat oluyor. Havalar sıcak sabah erken gittiğimiz için ve sınava girdiğimiz okullar çok uzak olduğu için insanın midesi bulanabiliyor, verilen şekerler sıcaktan dolayı tatsız düşüyor. Sınavlar Aralık ve Ocak aylarında yapılmalı." dedi.

"Havalar sıcaktı ama klima açmıyorlardı"

Sınavlara öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda girilmesi gerektiğini dile getiren Musa Eren Güler, "LGS sınavına girdim en son ve havalar sıcaktı ama klima açmıyorlardı. Sınavlar zor geçti. Sıralar bize göre küçüktü bizim boyumuza göre iyiydi ama boy olarak bizden uzun olan arkadaşlar için sıralar küçüktü. Sınavların sıcak havalarda yapılması iyi değil Şanlıurfa'nın sıcaklığını biliyorsunuz biraz daha erken veya geç aylarda yapılabilir. Mayıs, Nisan, Ağustos veya Eylül aylarında yapılırsa daha güzel olurdu. Sınavlara herkes kendi okulunda girebilirse zorluk çekmez." diye konuştu.

"Sıcaktan bunalınca sınavımız kötü geçiyor"

Sıraların küçük olmasından yakınan Abdullah Kılıç, "Sınavlar yaz aylarına oluyor ve havalar çok sıcak girdiğimiz sınavlarda sıcaktan bunalıyoruz. Optik işaretlerken ellerimiz yapış yapış oluyor. Sıcaktan bunalınca sınavımız kötü geçiyor. Bu sene girdiğim sınavda hem sıcaktı hem de sıralar çok küçüktü. Sınıflarda klima yoktu, sıcaktan dolayı çok bunaldık. Sınavlar Şubat ayında olsa daha iyi olur. Ayrıca herkes kendi okulunda girse ve sınıflarda klima ve sıralar daha büyük olsa daha iyi olabilir." ifadelerini kullandı.

"Sınıflarda klima olması lazım"

Okuldaki her sınıfta klima olması gerektiğini vurgulayan Şakir Arıkan, "Sınavların sıcak aylara yapılması daha çok sorun bizim için terden, stresten ve sorundan dolayı zorlandık. Bu yıl deprem vurdu birde onun stresiyle sınavı yaşadık. Daha serin aylarda veya daha sıkıntısız sorunsuz zamanlarda yapılırsa iyi olur. Okullarda klima yoktu zaten sınıflarda klima olması lazım o terlemeyle ve su içe içe sınavı unuttuk." şeklinde konuştu.

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"Öğrenciler sıcakta soruları mı çözsün yoksa o sıcakla mı uğraşsın bilmiyorum"

Sınavların çok erken saatlerde yapılmasını istemeyen Şahin Kaynar, "Resim bölümü öğrencisiyim bu sene mezun oldum. Benim TYT den 200 puan üzeri almam lazımdı, onu da çok şükür yapabildik. Bundan sonraki süreçte benim başka illere gidip sınavlara girmem lazım ve sınavlar genellikle sabah saat 10.00 da oluyor. Sınav için benim en az bir gün öncesinden gitmem gerekiyor fakat gitsem bile orada kalacak yerim yok. KYK başvurusu için resmi sitelere giriyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz, arıyoruz fakat cevap vermiyorlar. İki seçenek var ya sabah erkenden yola çıkıp sınava uykusuz gireceğiz ya da bir gün önceden gideceğiz. Şansımıza artık ya parkta yatacağız ya da bulabilirsek bir yurtta kaydımızı yapıp yurtta kalacağız. Bizim sınava girdiğimiz yerde klima vardı ama çoğu yerde yoktu. Kendi adıma mutluyum ama diğer insanlar için üzülüyorum. Sıcakta insanlar sorularımı çözsün yoksa o sıcakla mı uğraşsın bilmiyorum. Sıralar hepsi tekliydi biraz eskiydi ama idare ederdi. Sınava girdiğimiz yer lise olduğu için sorun yaşamadık ama ilk okullarda sınava girenler için zor olmuş olabilir." cümlelerini kullandı. (İLKHA)