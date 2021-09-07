Öğrenciler özürleri nedeniyle okula ara verilebilir mi? Okula gitmek zorunlu mu oldu?

Okullarda tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açıldı. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir. Peki okula ara verilir mi? Mazereti olan öğrenci okula ara verebilir mi?

Öğrenciler özürleri nedeniyle okula ara verilebilir mi?

Evet ara verebilirler. Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla, o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.

2021 2022 eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.