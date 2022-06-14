Öğrenciler, kendine yeten belediye modelini incelediler

Dışarıdan sadece yüzde 3 oranında hizmet alınarak ihtiyaç duyulan tüm işlemlerin yapıldığı Fen İşleri Müdürlüğü Makine İkmal Kompleksi’nin son misafirleri, Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencileri oldu. Öğrencilere, ilk olarak Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından yemekhane salonunda kompleksle ilgili kısa bir brifing verildi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra öğrencilere;mekanik atölyeleri, elektrik atölyesi, lastik atölyesi, boya, kaynak, kaporta atölyeleri, yedek parça bölümü, akaryakıt istasyonu, yıkama yağlama, yanıcı parlayıcı depo, yağ deposunu gezdirdi. Atölyelerde yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Fadıloğlu, öğrencilere hizmet için kullanılan araçlar hakkında da bilgi verdi. Ayrıca komplekste görevli mühendis ve ustalar da yürütülen çalışmalarla ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Uygulamalı görmelerini istedik

Ziyarette açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitime destek verme adına her hafta okul ziyaretlerimiz oluyor. Daha önce yapmış olduğumuz ziyaret neticesinde Ali Topçuoğlu, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etmiştik. Bu arada çocuklarımızla sohbet ederken, bizim makine ikmal kompleksimizden bahsedince, “Görebilir miyiz?” dediler. Bizde bugün Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini burada misafir ediyoruz. Mühendis kardeşlerimiz, ustalarımız, çalışan arkadaşlarımız öğrencilerimize bilgi veriyorlar. Bizim amacımızda öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra sahada işler nasıl yapılıyor, uygulamalı görmelerini istedik. Sağ olsun arkadaşlarımız, öğrencilerimize burada neler yapılıyor, nelere dikkat ediliyor, o konuda bilgi veriyorlar. Bir noktada atölye çalışması gibi oluyor. Biz normalde de zaten staj dönemlerinde belirli sayıda stajyerde alıyoruz. Bu öğrencilerimizin de yarın mesleğe atıldıklarında hayatın içinden gelerek, işi bilerek çalışmalarını istediğimiz için önemsiyoruz. Ben tüm milli eğitim camiasına ve okul yöneticilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bu tür uygulamalı geziler, bizleri daha da motive ediyor

Ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motorlu Araçlar Teknolojisi Bölümü öğrencisi Batuhan Demiralan, “Bugün Şehitkamil Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Makine İkmal Kompleksi’ne geldik. Burada sağ olsun mühendis abilerimiz ve ustalarımız, bizlere araçlar hakkında, motor bakımı konusunda birçok eğitim verdiler. Şuan diğer atölyeleri geziyoruz. Okulda almış olduğumuz motorlu eğitimlerin yanı sıra, burada ustalarımızdan almış olduğumuz bilgiler bizim için çok önemli. Bu tür uygulamalı geziler, bizleri daha da motive ediyor. Bizlerde inşallah iyi bir makine mühendisi veya makine ustası olup, ülkemize faydalı işler yapmak istiyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na, buradaki mühendis abilerimize, ustalarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.