  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Öğrenciler hava olaylarını yakından takip edecekler
Ekonomi

Öğrenciler hava olaylarını yakından takip edecekler

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlükleri arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:57:00 -
Öğrenciler hava olaylarını yakından takip edecekler

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokoller kapsamında eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini, bilim ve sanat merkezlerine de meteorolojik gözlem sistemleri kurulacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Bu protokolle başlayacak çalışmada, öncelikle BİLSEM’lere hava gözlem istasyonları kurulacak. Böylece özel yetenekli öğrencilerimizin, iklimin canlılar ve dünyamız üzerindeki etkisi hakkında bilinçlenmeleri ve hava olayları hakkında bilimsel bilgiler edinmelerini sağlayacağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda çocuklarımızın projeler yapabilmelerini de teşvik edeceğiz” açıklamasında bulundu. Selçuk, “Protokol kapsamında, çeşitli materyaller geliştirilecek, BİLSEM’lerdeki çocuklarımız için hem kuramsal hem de uygulamalı eğitimler verilecek, eğitim paketleri hazırlanacak” dedi.

Uzay istasyonuna bağlandı

Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen programda, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile doğrudan temasla telsiz görüşmesi yapıldı.

İstasyonda görevli astronot Victor Glover ile gerçekleştirilen görüşmeyi, öğrencilerle birlikte yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşti. Bu görüşme, ilk kez bir kamu kurumu tarafından organize edildi” dedi. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Türkiye'den Azerbaycan müjdesi
Gündem

Türkiye'den Azerbaycan müjdesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Türkiye arasında vizesiz seyahat kararının alındığını açıkladı.

Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza
Gündem

Erdoğan ve Aliyev'den tarihi imza

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ilham Aliyev, ortak basın toplantısı düzenledi.
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay