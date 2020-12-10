Öğrenciler hava olaylarını yakından takip edecekler

Ankara



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladıkları protokoller kapsamında eğitim kurumlarındaki öğrenci, öğretmen, kursiyer ve çalışanların meteoroloji, iklim ve hava olayları hakkında farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini, bilim ve sanat merkezlerine de meteorolojik gözlem sistemleri kurulacağını bildirdi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise “Bu protokolle başlayacak çalışmada, öncelikle BİLSEM’lere hava gözlem istasyonları kurulacak. Böylece özel yetenekli öğrencilerimizin, iklimin canlılar ve dünyamız üzerindeki etkisi hakkında bilinçlenmeleri ve hava olayları hakkında bilimsel bilgiler edinmelerini sağlayacağız. Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi konularda çocuklarımızın projeler yapabilmelerini de teşvik edeceğiz” açıklamasında bulundu. Selçuk, “Protokol kapsamında, çeşitli materyaller geliştirilecek, BİLSEM’lerdeki çocuklarımız için hem kuramsal hem de uygulamalı eğitimler verilecek, eğitim paketleri hazırlanacak” dedi.



Uzay istasyonuna bağlandı



Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen programda, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile doğrudan temasla telsiz görüşmesi yapıldı.



İstasyonda görevli astronot Victor Glover ile gerçekleştirilen görüşmeyi, öğrencilerle birlikte yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşti. Bu görüşme, ilk kez bir kamu kurumu tarafından organize edildi” dedi.