  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

‘Öğrenciler Evden Yarışıyor’ etkinliğinin birincileri hediyelerini Başkan Kaplan’dan aldı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın #EvdeSıkılmaBaşkanınYanında diyerek başlattığı öğrencilerin evden yarışma etkinliği sona erdi ve kazananlar belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 13:43:00 -
‘Öğrenciler Evden Yarışıyor’ etkinliğinin birincileri hediyelerini Başkan Kaplan’dan aldı

Farklı kategorilerde toplamda 384 öğrencinin katıldığı yarışmalarda dereceye giden öğrencilerin ödülleri Başkan Kaplan tarafından evlerine ulaştırılarak kendilerine verildi.

Resimde Simay Uçar, şiirde Hilmi Koray Serçeli, ortaokul kompozisyonda Kevser Önal, lise kompozisyonda Sude Çoban ve müzikte Beyza Çevik isimli öğrenciler birinci olarak ödüllerin sahibi oldu.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘İçinde bulunduğumuz süreç sebebiyle öğrencilerimiz okullarına ara verdi ve dışarı çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Bu yüzden biz de öğrencilerimizin evlerinde sıkılmamaları adına böyle bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledik. Öğrencilerimiz farklı kategorilerde yarışarak hünerlerini sergilediler ve hazırladıkları materyallerini dijital olarak bize gönderdiler. Hayli zorlu bir değerlendirme süreci sonunda da kazananlarımız belli oldu. Kazanan öğrencilerimizin hediyelerini bugün evlerine ulaştırdık. Tüm kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyorum’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı