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Eğitim Öğrenciler dikkat! Toplu taşıma ücretsiz olacak
Eğitim

Öğrenciler dikkat! Toplu taşıma ücretsiz olacak

Yarın yapılacak olan LGS sınavına girecek öğrenci ve görevli öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra toplu taşıma ücretsiz olacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 09:07:00 -
Öğrenciler dikkat! Toplu taşıma ücretsiz olacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.

Liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.

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