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Öğrenciler ders başı yaptı

Sakarya’da 210 bini aşkın 2019-2020 eğitim öğretimin başlamasıyla ders başı yaptı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
Öğrenciler ders başı yaptı

Sakarya’da 210 bini aşkın 2019-2020 eğitim öğretimin başlamasıyla ders başı yaptı.


2019-2020 eğitim öğretimin başlamasıyla 891 eğitim kurumunda 210 bini aşkın öğrenci ders başı yaptı. Eğitim - Öğretimin başlamasıyla Arifiye Hacıköy İlköğretim Okulu’nda bir tören düzenlendi. Törene başta Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere İl Milli Eğitim Müdüresi Fazilet Durmuş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, muhtarlar, öğretmenler, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm öğrencilere başarılar getirmesini dileyen Başkan Yüce, görevi başında şehit olan öğretmenleri rahmet ve saygıyla andı. Tören sonunda ise öğrencilere ve katılımcılara fidan dağıtıldı.



Eğitim beşikten mezara yolculuktur


İl Milli Eğitim Müdüresi Fazilet Durmuş törende yaptığı açıklamada, “Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmanın en temel yolu eğitimdir çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan, donanımlı nesilleri yetiştirdiğimizde kendilerinin, ülkemizin ve dünyanın da geleceğine en büyük katkıyı sunacaklardır. Eğitim iyiye, güzele ve doğruya ulaşabilmek için beşikten mezara yapılan bir yolculuktur. Ülkemiz ve şehrimizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak için hep birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirterek umudumuz, geleceğimiz, yarınımız olan sevgili çocuklarımıza yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum” dedi.



Yarınlar okul sıralarında


Başkan Ekrem Yüce yaptığı açıklamada, “Gelecek için umutlarımız çocuklarımızın gözlerinde yeşeriyor. Ülkemizin geleceğine damga vuracak, yarınlarımızın mimarları okul sıralarından çıkacak. Yeni ve güçlü Türkiye’nin tohumları okullarda atılacak. Eğitim ve öğretim birbirlerine tamamlayan kavramlar. Biri olmadan diğeri eksik kalır. Öğrenmek disiplin işidir. Öğrenmek sevgi işidir. Sabır ve sebat hedeflerimize ulaşmada en büyük yardımcımızdır. Tüm bu sabır ve disiplin sonunda yeni şeyler öğrenmenin mutluluğuna paha biçilemez. Bu düşüncelerle öncelikle tüm öğretmenlerimize, yaptıkları fedakârlıklar için, harcadıkları emek için şükranlarımı sunuyorum. 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin başta öğretmenler ve öğrencilerimiz olmak üzere bütün eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Orİyi yetişmiş insan gücü


Vali Ahmet Hamdi Nayir ise yaptığı açıklamada, “Ülkelerin sahip olmak istedikleri en büyük değer mutlaka iyi eğitilmiş insan gücüdür. Bizler iyi yetişmiş insan gücünün bu coğrafyada bizler için en vazgeçilmez unsur olduğunun farkındayız, eğitimde başarılı olmak zorundayız. Bu başarı da tek taraflı olarak gerçekleşmeyecek. Velisiyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle gayret edersek biz bu başarıyı yakalayabiliriz. Hep söylemeye çalışıyorum öğretmenlerimizin nefesi, öğrencilerimizin hevesi, velilerimizin de ilgisi olmadan biz bu işi başaramayacağız. Yeni bir öğretim yılının başında başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizi tek tek hatırlıyor, anıyor, minnet duygularımızı sunuyorum. Özellikle teröre şehit verdiğimiz öğretmenlerimize rahmet diliyor, onların yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:17
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