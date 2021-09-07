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Eğitim Öğrenci yurtları için başvurular başladı
Eğitim

Öğrenci yurtları için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarına yeni dönem yurt başvurularının başladığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 08:50:00 -
Öğrenci yurtları için başvurular başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020- 2021 ve 2021- 2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruların başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı. Sağlıklı, güvenli, konforlu ve gelişim dolu bir ortamda barınacağınız yurtlarımıza 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, 12 Eylül saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

10 Eylül'den sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak. 

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