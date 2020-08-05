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Eğitim

Öğrenci yurtları fiyatları ne kadar?

Öğrenci yurtları fiyatları merak ediliyor. Üniversitelerin açılıp açılmayacağı merak edilirken bir yandan YKS sınavı sonrası üniversite tercih heyecanı sürüyor. Adaylar gitmek istedikleri üniversiteleri tercih ederken üniversite eğitimi boyunca kalabilecekleri yurtları araştırıyorlar. Peki, öğrenci yurtları fiyatları belirlendi mi? Öğrenci yurtları fiyatları ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:21:00 -
Öğrenci yurtları fiyatları ne kadar?

Öğrenci yurdu arayışında olanların, öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencilerinin ve öğrenci ailelerinin yurtlar hakkında merak ettiği konular olmaktadır.

KYK yurt ücretleri 2020

2019 yılında KYK yurt ücretleri öğrencilerin ekonomik koşulları da dikkate alınarak aylık 168 TL olarak belirlenmişti. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındaydı. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’di. Yurt ücretlerinde Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere 10 TL le 20 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılmıştı. 2020 yılı KYK yurdu ücretlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Özel yurt fiyatları 2020

Üniversite eğitimi için şehir değiştirecek olan adaylar gidecekleri şehirlerdeki yurt ücretlerini de merak ediyor. Özel yurtların fiyatları oda şekli ve bulunduğu konuma göre farklılık gösteriyor. Büyükşehirlerdeki ücretler diğer illere göre daha pahalı oluyor. Özel yurt fiyatları aylık 700 ila 2500 lira arasında değişiklik gösteriyor.

 

 

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