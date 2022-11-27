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Yerel Öğrenci yurtları çevresinde polis denetimi
Yerel

Öğrenci yurtları çevresinde polis denetimi

Afyonkarahisar’da emniyet ekipleri tarafından öğrenci yurtları çevresinde denetim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 10:41:00 -
Öğrenci yurtları çevresinde polis denetimi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ile mahalle ve çarşı bekçileri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğu Erenler mahallesindeki öğrenci yurtları civarında denetim yapıldı. Denetimde özellikle yurt civarında bekleyen kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları ile üst aramaları yapıldı. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.

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