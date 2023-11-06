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Yerel Öğrenci yurdunda asansör kazası
Yerel

Öğrenci yurdunda asansör kazası

Yeniakit Publisher
2023-11-06 07:01:00 -
Öğrenci yurdunda asansör kazası

Rize'de kız öğrenci yurdundaki asansörde kaza meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ayder Kız Öğrenci Yurdu'nda hizmet veren asansörlerden biri, bulunduğu kattan zemin kata kaydı.

Olayın ardından öğrenciler, yurdu boşalttı. İhbar üzerine yurda sevk edilen itfaiye ekipleri, asansörleri kontrol etti.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Gürhan Yıldız, yurda geldi.

Bina önündeki öğrencilere hitap eden Vali Baydaş, öğrenci temsilcileri ile görüştüğünü söyledi.

Kazada yaralanan olmadığını bildiren Baydaş, şöyle konuştu:
"Vali olarak söylüyorum; burada sorumlu olan arkadaşlarımızın görevden alınmasıyla ilgili, sorumluluk tespit ettiğim her arkadaşımın görevine son vereceğimi söylüyorum. Öğrenci arkadaşlarımla doğrudan temas kuracağım. Kendi telefonumu vereceğim. Yurdun her türlü problemi, asansörle ilgili sorunlar ifade edildi. Tamamıyla ilgili arkadaşlarınızla doğrudan iletişim kuracağım. Problemleri beraber çözeceğiz."

Gençlik ve Spor Müdürü Yıldız ise asansör düşmesiyle ilgili hiçbir öğrencinin sağlık problemi olmadığını belirterek, sadece asansörde kalan bir kişinin tedbir amacıyla hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

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Yorumlar

Hemsinli

Asansor sekizinci kattan zemin kata kaydi yani dusmedi KAYD
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