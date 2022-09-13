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Yerel Öğrenci servisleri denetlendi
Yerel

Öğrenci servisleri denetlendi

Okulların açılmasının ardından Düzce’de jandarma bölgesinde okul servislerine yönelik denetim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 18:06:00 -
Öğrenci servisleri denetlendi

Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik şube müdürlüğünce köylerde bulunan okullarda öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler çerçevesinde 75 okul servisi kontrol edildi. Kontrol edilen araçların 17’sinde kusur olduğu tespit edildi. Bu çerçevede araç sürücülerine 6 bin 566 lira idari yaptırım uygulanırken 2 araç trafikten men edildi. Öte yandan ekiplerin kontrol çalışmalarının devam edeceği öğrenilirken, araçlarda sürücü ve araçlara ait belgeler, özelliklerine göre araçlarda bulundurulması zorunlu olan Emniyet kemerleri, ilkyardım çantası, yangın söndürme cihazı, okul taşıtı yazıları ile kırmızı ışıklı dur levhaları kontrol edilecek.

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