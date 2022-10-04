  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Maç devam ederken Bursaspor'a büyük şok!

Tunç Şatıroğlu'ndan gram, çeyrek ve tam altın yorumu! İşte canlı rakamlarda son durum ve altın tahmini…

Türkiye'den Rusya'ya doğalgaz teklifi

Dünya diken üstünde: Putin, nükleer denizaltısı Belgorod’u harekete geçirdi!

Petrol yiyen mikroplar dünyanın en 'ucuz' ve en 'temiz' hidrojenini salgılayacak! Petrol yiyen bakteri çığır açacak

Deprem uzmanında korkutan açıklama: Marmara'da 7,2 deprem beklediğimiz fay dün gece...

Putin bunu duyarsa saçını başını yolar! Rus lideri çıldırtacak gelişme

Dev bankalar batıyor! Gizli mektup ortaya çıktı!

Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker taktiği! Masadakilerle mesaj vermeye kalktı

Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ikiyüzlülüğü elinde patladı! Golü hiç beklemediği yerden yedi
Yerel Öğrenci servisinin çarptığı adam hayatını kaybetti
Yerel

Öğrenci servisinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda frenleri tutmadığı iddia edilen öğrenci servisinin çarptığı adam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 15:57:00 -
Öğrenci servisinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Kaza Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Teşrifatçı Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Numan C. idaresindeki 34 LLU 375 plakalı boş öğrenci servisi, frenleri tutmayınca yolda yürüyen Kemal Kadir'e (46) çarpmıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Öğrenci servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan Kemal Kadir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kemal Kadir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23