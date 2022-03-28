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Yerel Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda...
Yerel

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda...

Samsun'da, öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 8'i öğrenci, 12 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 12:59:00 -
Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda...

Kaza, İlkadım ilçesine bağlı 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

Kazada, servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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