Öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı!
Malatya'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Malatya'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.
Kaza, Darende ilçesinde meydana geldi.
H.O. idaresindeki öğrenci servisi, Mengelis Mahallesi mevkiinde dereye devrildi.
Kazada şoför ve 4 öğrenci yaralandı.
Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Durumu ağır olan bir öğrenci ile şoför, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (İLKHA)