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Yerel Öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı!
Yerel

Öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı!

Yeniakit Publisher
2023-03-28 10:03:00 -
Öğrenci servisi devrildi: 5 yaralı!

Malatya'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Malatya'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Kaza, Darende ilçesinde meydana geldi.

H.O. idaresindeki öğrenci servisi, Mengelis Mahallesi mevkiinde dereye devrildi.

Kazada şoför ve 4 öğrenci yaralandı.

Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Durumu ağır olan bir öğrenci ile şoför, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (İLKHA)

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