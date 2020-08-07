Öğrenci şehirlerinin ekonomisi daha canlı

Bu yıl pandemiden dolayı yüzde 90’nı dijital ortamda yapılan tanıtımlarda vakıf üniversiteleri ile devlet üniversitelerinin tatlı rekabetine şahit oluyoruz. Tabi ki bu yarışta, öğrenci şehirleri olarak bilinen İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Bursa ve İzmir illeri yine öne çıkıyor. Bazı belediyeler de geçmişte oduğu gibi tercih günleri süresince adaylara uzman desteği veriyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yıl da toplam kontenjanların yaklaşık yüzde 20’sini vakıf üniversiteleri ön lisans programlarına, yüzde 18’ini vakıf üniversiteleri lisans programlarına ayırdı. Türkiye genelinde 70’in üzerinde vakıf yüksek öğretim kurumu bulunuyor. Bunlardan büyük bir kısmı İstanbul’da, 10’u Ankara’da ve 3’ü Antalya’da yer alıyor. İzmir, Gaziantep, Konya ve Mersin’de ikişer adet; Nevşehir, Trabzon, Kayseri ve Bursa’da ise birer adet vakıf yükseköğretim kurumu bulunuyor.

HER BİRİ ŞEHİR GİBİ

Devlet Üniversitelerindeki kontenjan sayısına bakıldığında Konya Selçuk Üniversitesi’nde 60 bin civarında öğrenci öğrenim görüyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nin ise 50 bini aşkın öğrencisiyle bir şehir büyüklüğünde olduğu görülüyor. Kocaeli Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi de çok sayıda öğrenciyi bünyesinde barındırıyor. Bu üniversitelerin ilkinde 79 binin, ikincisinde 75 binin üzerinde öğrenci bulunuyor.

ANADOLU’YU TERCİH EDENLER DE VAR

Ekonomisi üniversitelerle özdeşleşen şehirler de söz konusu. Bu şehirlerden Isparta’da 81 binden, Antalya’da 80 binden, Sakarya’da 77 binden, Bursa’da 75 binden, Kayseri’de 69 binden, Trabzon’da 58 binden, Eskişehir’de 57 binden, Denizli’de 54 binden, Samsun’da 53 binden, Karabük’te 52 binden, Manisa’da 48 binden, Çanakkale’de 47 binden, Balıkesir’de 45 binden, Edirne’de 44 binden, Kahramanmaraş’ta 35 binden, Bolu’da 29 binden fazla üniversiteli öğrenim görüyor. Metropollerde de yüz binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi bulunuyor. Öyle ki İstanbul 200 bine, Ankara 180 bine, İzmir ise 170 bine yakın öğrenci tarafından tercih ediliyor.

HAREKETLİLİĞİN ADRESİ OLACAKLAR

Üniversiteliler, eğitim aldıkları şehirlerin ekonomisine canlılık katıyor. Örgün ve ikinci öğretim programlarında okuyan gençler sayesinde konut ticareti artıyor; gıda, giyim, iletişim ile ulaşım sektörleri büyüyor. Bu büyüme refah ve kalkınma artışını beraberinde getiriyor.

ALIŞVERİŞ HAFTASI

Okullara yakın bölgelerde kiralık ev talebinde patlama yaşanıyor. Ayrıca pansiyonlara ve apart otellere rağbet artıyor. 9 aylık eğitim-öğretim döneminde marketler ve AVM’ler tıklım de tıklım doluyor. Markalı giyim ürünleri, lap top, tablet ve akıllı telefon satışı yapan perakende firmaları gelirlerine gelir ekliyor. Restoranlar ile lokantalar kârlarına kâr katıyor.

AYDA 2 BİN LİRA HARCIYORLAR

Araştırmalara göre her bir öğrenci barınmaya 600- 800lira, beslenmeye 500 - 700 lira, giyime 300 - 400 lira, ulaşıma 200 lira, sosyal etkinliklere 150 lira, eğitime 120 lira, iletişim ve haberleşmeye ise 100- 160 lira harcama yapıyor. Toplam harcama tutarı 2 bin liradan başlıyor, 2 bin 500 lirayı buluyor. Metropollerde bu rakam 3 bin liraya kadar çıkıyor.