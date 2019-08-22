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Öğrenci evine eşyalar dayanışma evinden

Balçova Belediyesi Dayanışma Evi, üniversite eğitimi için Balçova’ya gelen öğrencilerin ev kurmasına destek olurken, öğrenciler dayanışma evinden kendilerine uygun eşyaları temin edebiliyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
Öğrenci evine eşyalar dayanışma evinden

Balçova Belediyesi Dayanışma Evi, üniversite eğitimi için Balçova’ya gelen öğrencilerin ev kurmasına destek olurken, öğrenciler dayanışma evinden kendilerine uygun eşyaları temin edebiliyor.


Balçova Belediyesinin "İhtiyacın yoksa al getir, İhtiyacın varsa al götür" sloganıyla açtığı dayanışma evi, kente okumak için gelen öğrencilerin en büyük destekçisi oldu. İhtiyacı olmayan kişilerin kullanılabilir ev eşyalarını kabul eden Balçova Belediyesi Dayanışma Evinin görevlileri, Türkiye’nin farklı yerlerinden Balçova’ya üniversite eğitimi almak için gelen ve Balçova’da öğrenci evinde kalmaya başlayan öğrenciler ile irtibata geçiyor. Dayanışma evinde kendisine uygun; koltuk, buzdolabı, televizyon, halı gibi ev eşyası bulan öğrenciler, bu eşyaları ücretsiz olarak alıp evlerinde kullanıyor.


Dayanışma evinin maddi imkanı iyi olmayan ailelere destek olmak amacıyla kurulduğunu ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Zaman içinde başka illerden gelen öğrencilerin de büyük zorluk yaşadığını gördük. Yeteri kadar devlet yurdu olmadığı için öğrenciler ev tutmak zorunda kalıyor. Kıt kanaat geçinen çocuklar ellerindekinin tamamını ev tutmak için harcayınca, eşya almaya çok imkanları olmuyor. Biz belediye olarak daha önce ilçemizde bir kız öğrenci yurdu yapmıştık; ancak bu tabi ki yetmiyor. Biz de öğrencilerimizin sorununu çözmek için dayanışma evinden öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.


Dayanışma evine kullanmadıkları eşyaları veren vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Çalkaya, şöyle devam etti:


"Balçova halkının gönlü çok zengindir. Dayanışma ruhunu çok iyi bilirler. Bu dayanışma evini açarken Balçovalılara güvendik, onlar da bizi mahcup etmedi. Eğitim alan çocuklarımız onların sayesinde bir nebze olsun daha iyi koşullarda yaşıyorlar. Bundan sonra da tüm Balçova’nın desteğini bekliyoruz."

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:05
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