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Öğrenci akbili nereden çıkarılır?

Öğrencilerin indirimli şekilde yararlandıkları akbilleri çıkarması için yapmaları gerekenleri sizler için derledik. İlk kez akbil kullanacak ya da çıkaracaksanız, bu haberi dikkatle okumalısınız. Öğrenci akbili nereden çıkarılır? Akbil ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 18:00
Öğrenci akbili nereden çıkarılır?

Öğrencilerin indirimli şekilde yararlandıkları akbilleri çıkarması için yapmaları gerekenleri sizler için derledik. İlk kez akbil kullanacak ya da çıkaracaksanız, bu haberi dikkatle okumalısınız. Öğrenci akbili nereden çıkarılır? Akbil ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

Akbil, sürekli yolculuk eden kişiler için oldukça uygun bir ödeme şekli. Bu uygulamayı öğrenciler, daha avantajlı şekilde kullanıyorlar. Her gün okula giden öğrencilerin daha uygun fiyatlarda seyehat etmesi için, yapması gereken birkaç işlem var.

Öğrenci kartını nasıl çıkarılır?

Öğrenci kartını, online ya da bireysel başvuru şeklinde yapabilirsiniz. 

- Online başvuru için; fotoğrafınızı ve 'online başvuru formuna' bilgilerinizi kaydettikten sonra, ödeme yapmanız yeterli olacaktır. 

- Bireysel başvuru içinse; başvuru merkezine, TC kimlik numaranızın üzerinde yazılı olduğu bir belge ve fotoğraf ile başvuru yaparak, ücret ödemelisiniz.

 

Öğrenci kartını kimler alabilir?

Öğrenim gören kişilerin, öğrenim belgelerini göstermeleri durumunda, öğrenci akbili çıkarmaları mümkündür. Açık öğretim fakültesi ve Kur-an kursu öğrencileri de belgeleri ve yaş sınırları dahilinde, öğrenci kartı çıkarabilirler.

İstanbul'da öğrenci akbili nasıl alınır?

Akbil fiyatı ne kadardır?

akbil fiyatı

Detaylı bilgiye İatanbul Büyükşehir Belediyesi-Öğrenci Kartı sayfasından ulaşmanız mümkün olacaktır.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 18:00
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