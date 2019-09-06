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OGM personel alımı başvuru şartları için başvuru şartları ne?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve tarihler yayınlanmıştı. Adaylar e-devlet şifresi işe başvurularını yapabilecek. Peki OGM personel alımı başvuru şartları için başvuru şartları ne?

06 Eylül 2019 Cuma 19:04
OGM personel alımı başvuru şartları için başvuru şartları ne?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. OGM personel alımı başvuru şartları nedir? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve tarihler yayınlanmıştı. Adaylar e-devlet şifresi işe başvurularını yapabilecek. Peki OGM personel alımı başvuru şartları için başvuru şartları ne?

OGM personel alımı baçvuruları ne zaman?

Adaylar 12 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

OGM personel alımı başvuru şartları için başvuru şartları ne?

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden
en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- Baro kayıt belgesine sahip olmak,

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:04
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