OGM Ormanspor'da transfer
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden başkent ekibi, ABD'li Angelica Robinson'u kadrosuna kattı17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:22
ANKARA (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, 32 yaşındaki ABD'li oyuncu Angelica Robinson'u transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Ekibimiz geçen sezonu İspanya'nın Avenida takımında geçiren Angelica Robinson'u kadrosuna kattı." ifadesi kullanıldı.
1,98 metre boyundaki Robinson, forvet pozisyonunda oynuyor.
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