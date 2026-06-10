  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Laikçi kalemşördem utanmazlık! Saldırı vandallardan avukatlık Mustafa Mutlu'dan Bakan Fidan duyurdu: Türkiye Bulgaristan hattında tarihi hamle CHP’nin sanatçılarından Kılıçdaroğlu’na art arda yasak! Kadın gazeteciye ‘Evli misin?’ diye sordu! Hayır cevabını alan Erdoğan'dan tavsiye Pezeşkiyan “Onurumuzu ve toprağımızı koruyacağız” Asla teslim olmayacağız İşte 2 kez veto edilen kararnamenin hikayesi: Örtülü yazarın örtü düşmanına desteği duvara tosladı Özgür için çember daralıyor: Şoförleri gözaltına alındı Ankara'nın en kritik koltuğundaki isim yüksek yargıya taşındı! Şarlatan Adnan Oktar'ın kediciğine hesap şoku: Erişim engeli geldi Gece yarısı kalleşçe saldırdılar! Küresel zorba Trump'tan İran'a sinsi 'bedel' tehdidi
Sosyal Medya CHP Kurultay iddialarında dikkat çeken çıkış! CMP lideri ağır sözlerle gündemi sarstı
Sosyal Medya

CHP Kurultay iddialarında dikkat çeken çıkış! CMP lideri ağır sözlerle gündemi sarstı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.

Meclis çatısı altında görevini yapan Akit TV ekibine yönelik CHP'li vandallar tarafından gerçekleştirilen vahşi saldırıya, yazar ve aktivist Necip Fazıl Ergüt'ten çok sert tepki geldi. Yapılan tekme ve yumruklu linç girişimini sert bir dille kınayan Ergüt, bu barbarlığın sadece gazetecileri değil, doğrudan necip milletimizin haber alma hakkını hedef aldığını vurguladı.

Öztürk, konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İstanbul kongresini para kullanarak dizayn ettiğini iddia ederken, Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde il başkanlarına çantalar içerisinde para dağıtıldığını öne sürdü. Açıklamalarında Rıza Akpolat'ın il başkanlarına para verdiğini iddia eden Öztürk, bazı il başkanlarının da genel merkezle pazarlık yaptığını savundu.

Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış veya yargı kararıyla kesinleşmiş bilgiler niteliği taşımıyor. İddialarla ilgili ilgili isimlerden resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

CHP’nin sanatçılarından Kılıçdaroğlu’na art arda yasak!
CHP’nin sanatçılarından Kılıçdaroğlu’na art arda yasak!

Gündem

CHP’nin sanatçılarından Kılıçdaroğlu’na art arda yasak!

CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı
CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı

Gündem

CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!
Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Gündem

Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların!

Aktivist yazar Necip Fazıl Ergüt’ten gazetecilere saldırmayı meslek edinen CHP’ye kınama
Aktivist yazar Necip Fazıl Ergüt’ten gazetecilere saldırmayı meslek edinen CHP’ye kınama

Gündem

Aktivist yazar Necip Fazıl Ergüt’ten gazetecilere saldırmayı meslek edinen CHP’ye kınama

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23