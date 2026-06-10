CHP Kurultay iddialarında dikkat çeken çıkış! CMP lideri ağır sözlerle gündemi sarstı

Öztürk, konuşmasında Ekrem İmamoğlu ve ekibinin İstanbul kongresini para kullanarak dizayn ettiğini iddia ederken, Ankara'daki JW Marriott Oteli'nde il başkanlarına çantalar içerisinde para dağıtıldığını öne sürdü. Açıklamalarında Rıza Akpolat'ın il başkanlarına para verdiğini iddia eden Öztürk, bazı il başkanlarının da genel merkezle pazarlık yaptığını savundu.

Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, açıklamalar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış veya yargı kararıyla kesinleşmiş bilgiler niteliği taşımıyor. İddialarla ilgili ilgili isimlerden resmi bir açıklama gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.