Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapacağını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Başvuru işlemleri İŞKUR üzerinden 14-18 Haziran tarihleri arasında yapıldı. İşe alınacak kişiler kura ile belirlenecek. Bu sebeple başvuruda bulunanlar "OGM kura sonuçları belli oldu mu?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

OGM geçici işçi alımı kuraları ne zaman 2021 | OGM kura sonuçları

OGM kura çekimleri 29 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak. Kura sonucunda başvurusu kabul edilenlerin bilgileri Bölge Müdürlükleri'nin web sitelerinden yayınlanacak. OGM'den yapılan açıklamada "Alınan başvurular neticesinde Türkiye İş Kurumu tarafından başvurusu kabul edilen adayların tüm listesi ilgili Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edilecektir. Bundan sonra alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirme ve ilanlar aşağıda linkleri yer alan Bölge Müdürlükleri internet sitesinden takip edilecek olup adayların adreslerine yazılı tebligatla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır" denildi.

OGM Bölge Müdürlükleri web siteleri şöyle:

ADANA OBM: https://adanaobm.ogm.gov.tr

AMASYA OBM: https://amasyaobm.ogm.gov.tr

ANKARA OBM: https://ankaraobm.ogm.gov.tr

4- ANTALYA OBM: https://antalyaobm.ogm.gov.tr

ARTVİN OBM: https://artvinobm.ogm.gov.tr

BALIKESİR OBM: https://balikesirobm.ogm.gov.tr

BOLU OBM: https://boluobm.ogm.gov.tr

BURSA OBM: https://bursaobm.ogm.gov.tr

ÇANAKKALE OBM: https://canakkaleobm.ogm.gov.tr

DENİZLİ OBM: https://denizliobm.ogm.gov.tr

ELAZIĞ OBM: https://elazigobm.ogm.gov.tr

ERZURUM OBM: https://erzurumobm.ogm.gov.tr

ESKİŞEHİR OBM: https://eskisehirobm.ogm.gov.tr

GİRESUN OBM: https://giresunobm.ogm.gov.tr

ISPARTA OBM: https://ispartaobm.ogm.gov.tr

İSTANBUL OBM: https://istanbulobm.ogm.gov.tr

İZMİR OBM: https://izmirobm.ogm.gov.tr

KAHRAMANMARAŞ OBM: https://kahramanmarasobm.ogm.gov.tr

KASTAMONU OBM: https://kastamonuobm.ogm.gov.tr

KAYSERİ OBM: https://kayseriobm.ogm.gov.tr

KONYA OBM: https://konyaobm.ogm.gov.tr

KÜTAHYA OBM: https://kutahyaobm.ogm.gov.tr

MERSİN OBM: https://mersinobm.ogm.gov.tr

MUĞLA OBM: https://muglaobm.ogm.gov.tr

SAKARYA OBM: https://sakaryaobm.ogm.gov.tr

ŞANLIURFA: https://sanliurfaobm.ogm.gov.tr

TRABZON OBM: https://trabzonobm.ogm.gov.tr

ZONGULDAK OBM: https://zonguldakobm.ogm.gov.tr