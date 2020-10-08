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Aktüel OGM 102 sözleşmeli personel alacak
Aktüel

OGM 102 sözleşmeli personel alacak

Yeniakit Publisher
2020-10-08 08:59:46 -
OGM 102 sözleşmeli personel alacak

ANKARA (AA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra birimlerinde görev yapmak üzere 102 sözleşmeli personel istihdam edecek.

OGM'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, OGM'nin taşra birimlerinde büro personeli ve tekniker pozisyonlarında istihdam edilmek üzere toplam 34 il için 102 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

Adaylarda, belirlenen önlisans programlarından mezun ve 2018 KPSS (B) grubu önlisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olma şartları aranacak.

Adaylar 14-21 Ekim tarihlerinde http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 21 Ekim 23.59'da sona erecek.

Yerleştirme sonuçları 28 Ekim'e kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifresiyle öğrenilebilecek ve OGM'nin resmi internet sitesindeki duyurular kısmından da ilan edilecek.

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